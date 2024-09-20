إعلام فلسطيني: شهيد فى قصف إسرائيلى على شارع الشعف شرق مدينة غزة

كتب محمد شعلان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهيد في قصف إسرائيلي على شارع الشعف شرق مدينة غزة، وارتقاء شهيد آخر وسقوط جرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية بمنطقة بيت حانون شمالي القطاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.