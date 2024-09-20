اليوم السابع
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إعلام إسرائيلى: إطلاق 170 صاروخا منذ صباح اليوم من جنوب لبنان تجاه إسرائيل

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:58 م
إعلام إسرائيلى: إطلاق 170 صاروخا منذ صباح اليوم من جنوب لبنان تجاه إسرائيل قصف
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم إطلاق 170 صاروخا منذ صباح اليوم من جنوب لبنان تجاه إسرائيل.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".
 







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