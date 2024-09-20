أهالى أبو الريش بأسوان يطالبون المحافظ بالبحث عن أسباب تزايد الإصابات بالنزلات المعوية

أسوان - عبد الله صلاح

طالب أهالى قرية أبو الريش قبلى، شمال مدينة أسوان ، المحافظ بالبحث عن أسباب تزايد حالات الإصابة بنزلات معوية.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن عدد الإصابات بين الأهالى يزداد كل يوم ولا يوجد تفسير واحد يوضح حقيقة الأمر، وهو الأمر الذى يعرض أهالى مناطق أبو الريش للخطر الوبائى.

ومن جانبها، أكدت الأجهزة المعنية، بتحرك المسئولين فى محافظة أسوان والصحة للوقوف حول حقيقة الأمر.

وكانت محافظة أسوان شهدت انتشار شائعة تلوث مياه الشرب، بعد إصابة عشرات الحالات بنزلات معوية ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.