اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى أبو الريش بأسوان يطالبون المحافظ بالبحث عن أسباب تزايد الإصابات بالنزلات المعوية

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:42 م
أهالى أبو الريش بأسوان يطالبون المحافظ بالبحث عن أسباب تزايد الإصابات بالنزلات المعوية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب أهالى قرية أبو الريش قبلى، شمال مدينة أسوان ، المحافظ بالبحث عن أسباب تزايد حالات الإصابة بنزلات معوية.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن عدد الإصابات بين الأهالى يزداد كل يوم ولا يوجد تفسير واحد يوضح حقيقة الأمر، وهو الأمر الذى يعرض أهالى مناطق أبو الريش للخطر الوبائى.

ومن جانبها، أكدت الأجهزة المعنية، بتحرك المسئولين فى محافظة أسوان والصحة للوقوف حول حقيقة الأمر.

وكانت محافظة أسوان شهدت انتشار شائعة تلوث مياه الشرب، بعد إصابة عشرات الحالات بنزلات معوية ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.







تلوث مياه

اسوان

حالات تسمم

محطات المياه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة