اليوم السابع
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أمريكا ترسل حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى مياه الشرق الأوسط

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 08:58 م
أمريكا ترسل حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية إلى مياه الشرق الأوسط حاملة طائرات_ أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون" إرسال حاملة طائرات وفرقاطات عسكرية أمريكية إلى المياه الإقليمية في شرق المتوسط.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.

ومساء الجمعة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية فى لبنان، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم أطفال وإصابة نحو 60 آخرين فى حصيلة أولية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.







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الشرق الأوسط




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