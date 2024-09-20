اليوم السابع
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أسوشيتد برس: حزب الله يستهدف شمال إسرائيل بـ 140 صاروخ

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:04 م
أسوشيتد برس: حزب الله يستهدف شمال إسرائيل بـ 140 صاروخ لبنان
كتب نهال أبو السعود

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قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن حزب الله قصف شمال إسرائيل بـ 140 صاروخًا يوم الجمعة، ‏بعد يوم من تعهد زعيم الجماعة حسن نصر الله بالرد على إسرائيل على هجوم البيجر.‏

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ جاءت في ثلاث موجات بعد ظهر اليوم، مستهدفة مواقع ‏على طول الحدود المدمرة مع لبنان.‏

وقال حزب الله إنه استهدف عدة مواقع على طول الحدود بصواريخ كاتيوشا، بما في ذلك قواعد دفاع ‏جوي متعددة بالإضافة إلى مقر لواء مدرع إسرائيلي قالوا إنهم ضربوه لأول مرة.‏

وقال حزب الله إن الصواريخ كانت ردًا على الضربات الإسرائيلية على القرى والمنازل في جنوب لبنان.‏

وأشارت الوكالة إلى أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ 8 أكتوبر، بعد ‏يوم من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن وابل الصواريخ يوم الجمعة كان أثقل من المعتاد.‏

وتعهد نصر الله يوم الخميس بمواصلة الضربات اليومية على إسرائيل على الرغم من التخريب المميت ‏لأجهزة الاتصالات لأعضائه هذا الأسبوع، والذي وصفه بأنه "ضربة شديدة".‏

واستهدفت الهجمات التي شنتها إسرائيل على مدى يومين الآلاف من أجهزة البيجر التابعة لحزب ‏الله، مما أثار مخاوف من أن يتحول تبادل إطلاق النار شبه اليومي بين حزب الله وإسرائيل والذي ‏استمر قرابة عام إلى حرب شاملة. ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها في الهجمات.‏







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