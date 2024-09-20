أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 26 بيتا من بيوت الله منها 24 مسجدا جديدا

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الشرطة الكيني ، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يدفع الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي

الدفاع: محمد شحاتة وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر

الوسط:نبيل عماد دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد

الهجوم: أحمد مصطفي زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفي شلبي