أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 26 بيتا من بيوت الله منها 24 مسجدا جديدا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا يوم الجمعة 20/ 9/ 2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
وزارة الأوقاف تفتتح 26 بيتًا من بيوت الله منها 24 مسجدًا جديدًا
تفتتح وزارة الأوقاف (26) مسجدًا اليوم الجمعة، منها (24) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا يوم الجمعة 20/ 9/ 2024م، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه (204) مساجد، منها (169) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و(35) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه (12285) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (19) مليارًا و(327) مليون جنيه.
الإسكان: طرح 1645 وحدة سكنية للحجز الفورى بداية من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29 سبتمبر 2024.
شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة مدنية بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة.
غدًا.. انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة
تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة انقطاع المياه لمدة 5 ساعات، غدا السبت بمناطق الدراسة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 11 منطقة بالدراسة وهى ( شارع الشيخ صالح الجعفرى – مستشفى القاهرة الفاطمية – شارع المنصورية حتى قسم الجمالية – معسكر الأمن المركزى والعمليات الخاصة – قطاع الدراسة – شارع صلاح سالم للأمن المركزى – دار الإفتاء ومشيخة الأزهر – شارع محمد عبده ومتفرعاته خلف مستشفى الحسين – كليات جامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين بشارع الأزهر – مستشفى الحسين الجامعى – منطقة منشية ناصر)، وذلك نظرًا لقيامها بتغيير محابس سحب وطرد طلمبات روافع الدراسة.
الخطوط الجوية الكندية تلغى جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام
أعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن الخطوط الجوية الكندية ألغت جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية العام، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش
تحقق جهات التحقيق مع شخص ادعى كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية " في البلاغ المقدم من سيدة ضده بالتحرش.
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، طقسا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية
استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الشرطة الكيني ، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المتوقع أن يدفع الزمالك بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: محمد صبحي
الدفاع: محمد شحاتة وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر
الوسط:نبيل عماد دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد
الهجوم: أحمد مصطفي زيزو وسيف الدين الجزيري ومصطفي شلبي
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