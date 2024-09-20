أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رئيس هيئة الدواء يستقبل رئيس وممثلي غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية

‫الزراعة: تجميع 20 ألف طن قش أرز من 70 موقعا بمحافظة الشرقية

نقيب الأشراف: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ التدابير والإجراءات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن

هيئة الدواء تطلق خدمة إلكترونية جديدة لدعم توافر الأدوية بالصيدليات العامة

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد

الصحة العالمية ترسل نداء للعالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مقاومة المضادات الحيوية

وزارة العمل: توفير 4000 فرصة عمل بملتقى للتوظيف بالمنيا تحت مظلة "بداية جديدة"

هيئة الدواء تشارك فى الاجتماع التشاورى لخبراء منظمة الصحة العالمية بالسعودية

استعدادات مكثفة من المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.. صور