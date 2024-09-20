آداب المنصورة تعلن جداول امتحانات الليسانس لدور أكتوبر 2023 / 2024

الدقهلية – سارة الباز

أعلنت كلية الآداب بجامعة المنصورة عن جداول امتحانات الدور الثانى لليسانس دور أكتوبر للعام الجامعى 2023/ 2024، متضمنة جداول امتحانات اللائحة الجديدة (لائحة 2016)، واللائحة القديمة (لائحة 2003)، حيث يبدأ الامتحان فى تمام الساعة 10 صباحا، ويستمر لساعتين، حتى الساعة 12 ظهرا، وشملت الجداول المعلنة 30 جدولا مقسمة لـ 15 جدولا للائحة الجديدة، و 15 آخرين للائحة الجديدة لـ 15 قسما هم: (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الإعلام، الجغرافيا، الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الوثائق والمكتبات، اليوناني واللاتيني، الآثار الإسلامية، الآثار المصرية القديمة، اللغات الشرقية شعبة أمم إسلامية، قسم اللغات الشرقية شعبة أمم سامية)، وجاء تفصيلها كالتالي:































































