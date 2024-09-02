اليوم السابع
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3.2 مليار جنيه قيمة العلاج الطبى للعاملين بالدولة خلال العام المالى الحالى

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 08:30 ص
3.2 مليار جنيه قيمة العلاج الطبى للعاملين بالدولة خلال العام المالى الحالى مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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خصصت الحكومة مبلغا وقدره 3 مليارات و192 مليون جنيه لصالح العلاج الطبي للعاملين بالدولة خلال العام المالي الجاري 2024/2025 مقابل 2 مليار و992 مليون جنيه خلال العام الماضي المنقضي في 30 يونيو 2024.

وتأتي هذه المخصصات ضمن بند المزايا العينية التي أُدرجت بموازنة الدولة للعام المالي الجاري للعاملين بالدولة وتقدر بنحو 13 مليارا و401 مليون العام الجاري جنيه مقابل 10 مليارات و617 مليون جنيه العام السابق.

جدير بالذكر، أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي استهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.

وعرف قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022 الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، أما السنة المالية فهي سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.







مجلس النواب

الحكومة

العلاج الطبي

موظفي الدولة




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