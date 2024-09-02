3 كليات بجامعة كفر الشيخ للشعبة العلمية وواحدة للأدبية لطلاب المرحلة الثالثة

كفر الشيخ - محمد سليمان

تتجه أنظار عدد كبير من طلاب الثانوية العامة صوب جامعة كفر الشيخ، للالتحاق بإحدى كليات الجامعة، خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، "تنسيق المرحلة الثالثة 2024، ووفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ هناك أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بجامعة كفر الشيخ، لشُعبة «علمي - أدبي» في 3 كليات بالجامعة.

فطلاب الشُعبة العلمية " المرحلة الثالثة"، يحق لهم كتابة رغبات 3 كليات، كلية التربية بجامعة كفر الشيخ "رياضة"، وكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ "بنين – بنات"، أما الشُعبة الأدبية، فيمكنهم كتابة رغبة واحدة كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ "بنين – بنات".

وتشمل المرحلة الثالثة من التنسيق، أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 بجامعة كفر الشيخ، حيث من المقرر أنّ يجري تحديد موعد تنسيق المرحلة الثالثة، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

وتضم جامعة كفر الشيخ 22 كلية ومعهد، وتلتزم الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة في مجالات عديدة يشجع على البحث والابتكار وخلق جيل قادر على الريادة، وتسعى لاعتماد كلياتها وبرامجها ودوراتها على المستوى الوطني والدولي، فقد تم اعتماد كليات (الطب البيطري، الصيدلة، الزراعة، الهندسة) وتقدمت كليات (التمريض، التربية الرياضية، الطب البشري، العلاج الطبيعي، علوم الثروة السمكية والمصايد، التجارة) للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.