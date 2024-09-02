وفاء الأصدقاء.. شباب ينظمون مسابقة قرآنية على روح صديقهم المتوفى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظم مجموعة من الأصدقاء، العديد من الأعمال متعددة الصدقات ومنها مسابقة للقرآن الكريم على روح صديقهم المتوفى فى محافظة بنى سويف.

وقام مجموعة من الأصدقاء والأقارب والجيران بتنظيم مسابقة فى حفظ القرآن الكريم على روح صديقهم المتوفى إلى رحمة الله المهندس حسام مصطفى عبد العظيم الذى توفى فى حادث سير فى شهر مايو الماضى.

ونظم الأصدقاء مسابقة فى القرآن الكريم على روح صديقهم المتوفى المهندس حسام مصطفى عبدالعظيم، بمشاركة نحو 300 متسابق من حفظة القرآن الكريم من 5 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، حيث تم تصفيتهم إلى 100 متسابق، وتم تنظيم احتفالية لتكريمهم بحضور بعض مشايخ مراكز التحفيظ بمحافظة بني سويف.

وأكد أحد أصدقاء المرحوم المهندس حسام مصطفى عبدالعظيم، أنه تم تكوين مجموعة على الواتساب من أصدقاء المرحوم وأقاربه وجيرانه وأحبائه، وقاموا بعدة أعمال خيرية مثل "وصلات مياه، سداد ديون غارمات، كفالة يتيم، وجبات إطعام، مساندة طلاب العلم.



جانب من الحضور



جانب من حفظة القرآن الكريم ببنى سويف



صديقهم المتوفى