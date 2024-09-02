وزير الخارجية يلتقى رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف

كتب أحمد جمعة

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة في مصر، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



جانب من الاجتماع

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الدكتور عبد العاطى ثمن خلال اللقاء الدور المحوري والوطني الذي يضطلع به الإعلام المصرى في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية الخاصة بمصر بموضوعية ومهنية، وتوضيح الرؤية المصرية إزاء تلك القضايا، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتفاقمة وغير المسبوقة.



كرم جبر وضياء رشوان ويوسف آيوب

وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالى، وتقييم مصر للتحديات والأزمات فى محيطها الإقليمى، وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين، والجهود التى تبذلها مصر لحلحلة أزمة قطاع غزة والأزمة السودانية، فضلاً عن جهود الإرتقاء بالخدمات القنصلية للمواطنين فى الخارج وتعزيز علاقات مصر الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع شركائها.



جانب من اجتماع وزير الخارجية

وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً بين وزير الخارجية و الإعلاميين والصحفيين، تضمن الرد على الاستفسارات واستعراض مختلف وجهات النظر حول أولويات السياسة الخارجية المصرية وجهود مصر للحفاظ على أمنها القومى وتعزيز علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين.