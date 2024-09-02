واشنطن بوست: أمريكا تحدثت مع مصر وقطر بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار بغزة

محمد جمال

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات المتحدة تحدثت مع مصر وقطر بشأن تقديم مقترح اتفاق جديد لوقف إطلاق النار نهائيا فى غزة، خلال الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أن عدم قبول اتفاق نهائى تعتزم واشنطن تقديمه قد يعنى نهاية المفاوضات بقيادة أمريكية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة والوسطاء كانوا يعملون على الاقتراح النهائى قبل العثور على جثث الرهائن.

وأكدت الصحيفة أن مقتل الرهائن الإسرائيليين فى غزة لا يعطل التوصل إلى الاتفاق، بل يجب أن يكون دافعا إضافيا لإنجازه، مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار إلى ما لا نهاية فى التفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضحت واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مباحثات الأسبوع الماضى ركزت على رهائن سيتم تبادلهم مع سجناء فلسطينيين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى كانت تضم الرهينة الأمريكى الإسرائيلى القتيل مع نساء ومسنين.

وقالت المصادر الأمريكية للصحيفة، إن المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيدا بعد التأكد من وفاة الرهائن الـ 6، وأضافوا: "تنتابنا مخاوف من أن عدد الرهائن الأحياء قد لا يتجاوز العشرات".