نائب محافظ سوهاج يناقش خطط المديريات باجتماع "بداية لبناء الإنسان المصرى"

سوهاج عمرو خلف

ترأس الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، اليوم، الاجتماع التنسيقي الثاني لاستعراض ومناقشة خطط المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة، لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بحضور مديري المديريات والهيئات والمؤسسات المعنية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

ورحب نائب المحافظ بالحضور جميعا، ونقل لهم تحيات المحافظ، مؤكدا اهتمام المحافظة بتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما.



ويأتي الاجتماع الثاني اليوم في إطار تنسيق العمل بين المديريات المختلفة والجهات الشريكة؛ لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية بأسلوب تشاركي؛ لضمان عدالة التوزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا.



وأكد نائب المحافظ، أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي تعمل المحافظة على تنفيذها فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030.

