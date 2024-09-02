اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ سوهاج يناقش خطط المديريات باجتماع "بداية لبناء الإنسان المصرى"

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:51 م
نائب محافظ سوهاج يناقش خطط المديريات باجتماع "بداية لبناء الإنسان المصرى" جانب من الاجتماع
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، اليوم، الاجتماع التنسيقي الثاني لاستعراض ومناقشة خطط المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة، لتفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بحضور مديري المديريات والهيئات والمؤسسات المعنية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

ورحب نائب المحافظ بالحضور جميعا، ونقل لهم تحيات المحافظ، مؤكدا اهتمام المحافظة بتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عاما.

ويأتي الاجتماع الثاني اليوم في إطار تنسيق العمل بين المديريات المختلفة والجهات الشريكة؛ لتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات الجهات المجتمعية بأسلوب تشاركي؛ لضمان عدالة التوزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعا.

وأكد نائب المحافظ، أن هذا الإجتماع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي تعمل المحافظة على تنفيذها فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030.
 







سوهاج

محافظ سوهاج

الوحدات المحلية

التنمية المستدامة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة