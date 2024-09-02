نائب محافظ الأقصر يناقش سير العمل بمشروعك لدعم المشروعات .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبوزيد، اليوم الإثنين، إجتماعاً لمناقشة مستجدات وسير العمل بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، بحضور ميرفت سيد مدير "مشروعك" بالمحافظة، ومسئولي "مشروعك" بالمراكز والمدن ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، بمتابعة سير العمل في المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع تم استعراض انجازات المشروع بالمحافظة، والمشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة منذ انطلاق المبادرة فى شهر مارس 2015، والتي بلغت 4990 مشروع متنوع ما بين 4332 تجارى و415 صناعى و196 خدمي و47 زراعى، من بينها 206 مشروعا تم تنفيذهم خلال الفترة من 1 يناير 2024 حتى 31 يوليو 2024، كما تابع نائب المحافظ التسهيلات التي يتم تقديمها للشباب الراغبين في الحصول علي التمويل الخاص بالمبادرة وآليات التعاون والتنسيق الجاري مع البنوك الوطنية التي تتعاون مع الوزارة في "مشروعك ".

وأوضحت ميرفت سيد مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن المشروع يقدم قروضا ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، بفائدة لا تتعدى 5%، وأن وزارة التنمية المحلية قد أنشأت مقرات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظات للمشروع بهدف تسهيل حصول الشباب والمواطنين على القروض اللازمة لإقامة المشروعات بهدف إحداث تنميـة محلية وتشغيل الشباب وذلك من خلال التعاون بين بنوك ( البنك الأهلي – بنك مصرـ البنك الزراعي المصري ـ بنك القاهرة ـ بنك الاسكان والتعمير ـ بنك الإسكندرية) والإدارة المحلية .

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، على استمرار العمل بالمشروع على كافة المستويات وبجميع المراكز والمدن بالمحافظة وتقديم كل التسهيلات لكافة الشباب الراغبين في الاستفادة من المزايا التي يقدمها المشروع، مؤكدا أن الدولة تعمل على تقديم كافة أنواع الدعم التدريبي والمالي وخلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على العمل والانتاج وتيسير كافة العقبات أمامهم، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة .



مناقشة سير العمل بمشروعك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر