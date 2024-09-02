معرض ملابس للأسر الأولى بالرعاية دعما لـ17 قرية بالحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالتعاون مع مديرية التضامن، وجمعية الاورمان، معرض ملابس بقاعة دار مناسبات الخاشعة وذلك لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا ب (17) قرية وهم قرى قرية 61 الخاشعة و قرية 65 الخاشعة وقرية عزام وعزبة السمنودي وقرية الاندهور وعزبة البساتين وعزبة حماد وعزبة الزهرة وقرية المساكين وقرية الحرية وقرية الشروق ونجع العربان وقرية الدعاء وقرية المجاز الشرقي وقرية الحلمية وقرية القربة وقرية العياش الشرقي بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ .

وأكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تحت قيادة المحاسب السيد مسلم لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذي تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.



تنوع الملابس



تنوع الملابس بالمعرض