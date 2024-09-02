اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع طفلين أبناء عمومة غرقا فى مياه النيل ببنى سويف

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:06 م
مصرع طفلين أبناء عمومة غرقا فى مياه النيل ببنى سويف انقاذ نهرى - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفلان أبناء عمومة مصرعهما غرقًا في مياه النيل، بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لاستخراج الجثامين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين فى مياه نهر النيل، بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثامين "خالد أحمد محمد" 15 عامًا، ونجل عمومته "محمود رمضان محمد" 15 عامًا، يقيمان قرية إفوة التابعة لدائرة المركز.

فيما انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، انتظارا لاستخراج الجثامين ونقلها مشرحة مستشفى الواسطى المركزى.







بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

غرف طفلين

نهر النيل ببنى سويف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة