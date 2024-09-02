مصرع طفلين أبناء عمومة غرقا فى مياه النيل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طفلان أبناء عمومة مصرعهما غرقًا في مياه النيل، بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لاستخراج الجثامين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين فى مياه نهر النيل، بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثامين "خالد أحمد محمد" 15 عامًا، ونجل عمومته "محمود رمضان محمد" 15 عامًا، يقيمان قرية إفوة التابعة لدائرة المركز.

فيما انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، انتظارا لاستخراج الجثامين ونقلها مشرحة مستشفى الواسطى المركزى.