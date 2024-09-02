مركز خدمة وتنمية المجتمع بجامعة دمنهور يعقد فعاليات خامس دوراته الصيفية

عقدت اليوم الإثنين، خامس دورات الأنشطة الصيفية بمركز خدمة وتنمية المجتمع بعنوان " تطوير الأداء والتواصل الإجتماعي للمؤسسات"، بقاعة المناقشات بمبنى المعامل المركزية بالمجمع العلمي، بحضور عدد كبير من المتدربين من مختلف كليات الجامعة.

عقدت الدورات تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى السيد - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد حلمي - مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستضافة كريمة بمبنى المعامل المركزية بالجامعة.

حاضر بالدورة الدكتورة شيماء حلمي – مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، مدرب معتمد بمركز تنمية قدرات السادة أعضاء هيئة التدريس جامعة دمنهور.



من جانبه رحب الدكتور أحمد حلمي، بالدكتورة شيماء موجها الشكر على تعاونها وحرصها على تقديم أفضل خدمة للمتدربين، كما وجه النصح للطلاب باستغلال فترة دراستهم في الجامعة واستثمار طاقاتهم في التدريب والحصول على الدورات التدريبية التي تعمل على صقل مواهبهم و تؤهلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن المستقبل المهني والتعليمي أصبح مرهوناً بمدى إجادة الشخص لعدد من الدورات التدريبية.

وأوضح أن المركز يقدم حزمة من الدورات التدريبية المختلفة ليتيح الفرصة للطلاب لتطوير مهاراتهم وبالتالي تطوير حياتهم العملية، من خلال دورات متنوعة ومتعددة تلائم كل الأشخاص وكافة الأهداف، موجها جزيل الشكر والامتنان للدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس الجامعة، والدكتورة منى السيد ـ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدعمهما اللامحدود للمركز والدورات التدريبية التي يتم تقديمها من خلاله، وحرصهما الشديد على تقديم أفضل خدمة لمنتسبي الجامعة والمستفيدين من الدورات التدريبية، معلنا نجاح الدورات التى تم تقديمها من خلال المركز، والإقبال الشديد عليها مما دفع إدارة المركز إلى تكرار عدد من الدورات استجابة لرغبات الطلاب.



تضمنت الدورة عدة محاور قامت بتوضيحها الدكتورة شيماء منها تعريف الأداء المؤسسي، كيفية تطوير الأداء المؤسسي، دراسة عملية التواصل الاجتماعي وأنواعه بالمؤسسات، أهمية التواصل الفعال بين الأفراد لنجاح منظومة العمل، معرفة الأنظمة التعبيرية للأفراد، معرفة التعامل مع اللغات التعبيرية للوجه، تحليل السلوك الإنساني والتفاعل الإيجابي مع الآخرين، معوقات التواصل الإجتماعي وكيفية التغلب عليها لتحقيق أداء مؤسسي جيد.



من جانبهم أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بالدورة ومدى استفادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها أثناء حضور الدورة والتي تؤهلهم لسوق العمل.