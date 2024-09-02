مدينة الزينية تنقل خط مياه يعترض الصرف وتزيل بناء مخالف بإحدى القرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، بتنفيذ أعمال إزالة بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة سبعة قراريط تم تقسيمهم وتجهيزهم للبناء، وتم على الفور الإزالة تحت إشراف حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية ونقطة شرطة الزينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية، ووفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حسم والتدخل السريع لإزالة التعدى في المهد.

وفى سياق آخر، وفى ضوء متابعة سير أعمال مشروعات الصرف الصحي والإنتهاء منها حسب التوقيتات المحددة، أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، أنه تم نقل خط مياه الشرب بقرية الزينية بحري -شارع حسب الله وتغيير مساره لإعتراضه مسار خط الصرف الصحي وتم توصيل الوصلات الخاصة بالمنازل، حيث جاء ذلك بعد الاجتماع المنعقد مع شركة مياه الشرب ومسؤولي الصرف الصحي بالهيئة، المهندسة رقية حماد رئيسة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر، والمهندس عبد الله بكري دردير مدير تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس محمد ماهر حسن مهندس التنفيذ لمشروعات الصرف الصحى بالزينية.



إزالة بناء مخالف بمدينة الزينية