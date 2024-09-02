اليوم السابع
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مدارس مدينة القدس تبدأ عامها الدراسى الجديد.. صور

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:44 م
مدارس مدينة القدس تبدأ عامها الدراسى الجديد.. صور العام الدراسى الجديد
وكالات

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فتحت بعض مدارس مدينة القدس اليوم، الاثنين، أبوابها للطلبة، على أن تستأنف باقي المدارس عامها الدراسي الأسبوع القادم.

وتتعدد مرجعيات مدارس المدينة، فمنها مدارس أهلية وأخرى تابعة لبلدية الاحتلال، ومدارس تابعة للسلطة الفلسطينية تديرها الأوقاف الإسلامية، ومدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتقدر جهات مختصة حاجة مدينة القدس إلى 80 صفا دراسيا سنويا، يوفر الاحتلال منها نحو 36 صفا، وهو ما يؤدي إلى نقص تراكمي يقدر بـ10 آلاف مقعد دراسي.

اطفال
اطفال المدارس

 

العام-الدراسى-الجديد
العام الدراسى الجديد

 

الكلية-الابراهيمية
الكلية الابراهيمية

 

الكلية-الابراهيمية-بالقدس
الكلية الابراهيمية بالقدس

 

اول-يوم-دراسى
اول يوم دراسى

 







القدس

مدارس القدس

العام الدراسى الجديد

أونروا

الاحتلال الاسرائيلى




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