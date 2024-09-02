محافظ كفر الشيخ: دراسة وفحص النقاط الخطرة على طرق المحافظة للحد من الحوادث

كفر الشيخ-محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والحلول العملية والجذرية لحل مشكلة ومعالجة النقاط الخطرة على الطرق من خلال تضافر جهود جميع الجهات والهيئات المعنية، لتحقيق النجاح المنشود في الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بوضع العلامات والإرشادات المرورية والتحذيرية والمطبات الصناعية والصوتية على الطرق والمحاور السريعة طبقًا للمواصفات الفنية، وغلق الفتحات والتقاطعات العشوائية وعمل يوتيرنات آمنة طبقًا للكود المصري، فضلًا عن رفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.