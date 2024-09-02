محافظ قنا: بحث وتدقيق كل طلبات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها

قنا - صابر سعيد

واصل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لقاءه الأسبوعى مع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية بالاستجابة السريعة لاحتياجات وطلبات المواطنين، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

واستقبل كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، عددا من المواطنين، بحضور الأجهزةالتنفيذية.

واستجاب محافظ قنا، لعدد من طلبات المواطنين، التى تنوعت ما بين حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية، و العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وأخرى في قطاعات التربية والتعليم، ومجالس المدن، والتأمين الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والتضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ قنا، على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين سواء من خلال اللقاء الأسبوعي، أو جولاته الميدانية، للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم وتحديد الاحتياجات وتلبيتها، تنفيذاً لاستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية، مشددا على ممثلى المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق فى كافة مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون، مع إمكانية توفير سكن للأسر ذات الاحتياج الملح.



