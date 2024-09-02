محافظ شمال سيناء يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية لبحث تسهيل المساعدات لغزة

العريش ـ محمد حسين

استقبل اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، وفدًا من منظمة الصحة العالمية فور وصولهم إلى محافظة شمال سيناء عبر مطار العريش الدولي.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض شمال سيناء، مستعرضًا الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في استقبال وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وفي كلمته، أشاد البروفيسور وليد عمار، رئيس اللجنة، بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا على التزام مصر بتذليل الصعوبات وإزالة العقبات التي تعترض إيصال هذه المساعدات الضرورية.

وأعرب عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التعاون المثمر بين مصر والمنظمات الدولية لضمان وصول الدعم الإنساني إلى مستحقيه في القطاع.



وتضمن برنامج الزيارة التفقدية للوفد جولة شملت مخازن الهلال الأحمر بالعريش ومستشفى العريش العام ومعبر رفح البري، بالإضافة إلى نقطة الخدمات الإنسانية في منطقة السبيل غرب مدينة العريش.

وقد رافق الوفد خلال هذه الزيارة اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، حيث تم الاطلاع على الجهود الميدانية المبذولة لتسهيل عمليات نقل المساعدات والوقوف على التحديات التي تواجهها الفرق العاملة في الميدان.



تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لضمان توفير الدعم الإنساني اللازم لسكان قطاع غزة، وتنسيق الجهود الدولية والمحلية لتجاوز العقبات التي تعترض هذه المهمة الإنسانية.



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