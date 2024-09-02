محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبى "تنمية مهارات قيادات العمل التنفيذى"

سوهاج - عمرو خلف

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، ختام البرنامج التدريبي " تنمية مهارات قيادات العمل التنفيذي "، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وحاتم عبد العزيز مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة التركيز خلال الدورات على الإجراءات ذات الصلة بالوحدات المحلية، والملفات الهامة، ومنها " تقنين الأراضي، والتصالح على مخالفات البناء، وترخيص المحال العامة، وإزالة التعديات، ورفع الإشغالات، وتطبيق تعريفة الركوب، مشيرا إلى أهمية التأهيل الكافي للتعامل مع تلك الملفات ومتابعتها، لافتا إلى ضرورة استطلاع آراء المتدربين؛ لمعرفة آرائهم وانطباعهم حول المادة التدريبية، ومدى الاستفادة من التدريب.

وقد استهدفت الدورة عدد 87 متدرب من نواب رؤساء المدن، ورؤساء القرى، وسكرتيري المدن، ومديري شئون العاملين بالمدن والقرى، واستمرت على مدار 3 أيام متتالية بديوان عام المحافظة.