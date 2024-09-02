محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير ومستجدات العمل في المرحلة الأولى ضمن مشروع إنشاء كوبري الشاملة على ترعة الابراهيمية وشريط السكة الحديد بمدينة بني سويف،وذلك في إطار خطة المحافظة لتيسير الحركة، وتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته"اليوم"والتي رافقه فيها: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،المهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف_الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، علي يوسف رئيس المدينة، الأستاذة شيرين حسين - المكتب الفني، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، المهندس محمد عشري مدير المشروع بفرع الهيئة العامة للكباري والطرق،مسؤولو المرور والمرافق وبعض التنفيذيين المعنيين.

تفقد المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها، حيث يجرى العمل حاليا في أعمال إنشاء الخوازيق وحفر القواعد الخرسانية بشارع صلاح سالم،فضلاً عن أعمال الحفر الاستكشافي الجاري تنفيذها بشارع سعد زغلول شرق الإبراهيمية، بعد ما تم الانتهاء من تنفيذ بعض الأعمال التمهيدية، لإتاحة مسارات مرورية لتسهيل العمل بالمشروع وضمان سيولة الحركة بميحط الأعمال ،وشملت إزالة الرصيف الملاصق لسور حديقة الحيوان بشارع صلاح سالم وعمل حارة مرورية بعرض 4.5 مترا، لتسيير الحركة المرورية بالشارع.

كما ناقش المحافظ الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن مقترح تقدمت به مديرية الطرق والنقل ،والذي قامت هيئة الطرق والكباري " بتكليف من المحافظ "بدراسته وتم إقراره وإضافته لتصميم الكوبري ،لجعل شارع سعد زغلول" اتجاهين" في المسافة من مديرية الطرق حتى حي الزهور،وذلك من خلال ربط مطلع الكوبري"من أمام مديرية الصحة باتجاه مديرية التنظيم والإدارة "مع نزلة الكوبري من المشتل حتى مديرية الطرق والنقل،بهدف تحقيق مزيد من السيولة وتسهيل الحركة بمحيط ووصلات الكوبري

شدد المحافظ على استمرار متابعة سير العمل بالمشروع، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل :بدأت بالمرحلة الأولى في المسافة من نزلة صلاح سالم بداية من دوران العبور وحتى نهاية حديقة الحيوان في الجانب الغربي من الإبراهيمية وكذا المسافة من أمام مديرية الصحة وحتى المشتل في الناحية الشرقية من الترعة، موجها بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية"خاصة شركات المرافق" لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة العمل،والتنسيق مع المرور لمتابعة الالتزام بالمسارات البديلة والسرعات المقررة،والعلامات الإرشادية لتفادي الزحام ولضمان انتظام العمل،خاصة في ظل كثافة الحركة بالمنطقة التي تقع بالمدخل الشمالي للمدينة العاصمة، ومع وجود العديد من المنشآت التعليمية والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية الحيوية

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إتاحة وإقرار مسارات مرورية لتسهيل وانتظام العمل بالمشروع وضمان سهولة الحركة بميحط الأعمال، تضمنت أن تكون الحركة للمتجه من العبور إلى شارع صلاح سالم في حارة مرورية بعرض 4.5متر بجوار سور حديقة الحيوان ،مع إزالة الرصيف الملاصق لسور الحديقة،ثم تعود الحركة إلى طبيعتها بعدها ،فيما تكون الحركة "للقادم من صلاح سالم إلى العبور"طبيعية حتى بوابة كلية العلوم لتكون بعدها "حارة مرورية واحدة بعرض 4.5 متر في تلك المسافة" بجوار سور الجامعة"من بواية الكلية حتى ميدان العبور"،وفي الجانب الشرقي من الترعة:يكون الاتجاه من مزلقان الشاملة إلى حى الزهور ، مع غلق الاتجاه من مديرية الصحة وحتى مزلقان الشاملة.