محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى الجامعة

المنوفية - محمد فتحى

قام اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بجولة ميدانية موسعة بمستشفيات الجامعة لمتابعة آخر مستجدات الإنشاءات الجديدة وحجم التطورات في أداء الخدمة الصحية من أجل النهوض بالمنظومة والارتقاء بمستوى الجودة الطبية المقدمة للمرضى لتخفيف العبء عن كاهلهم، جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب ، الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، هناء عقيلة رئيس حي غرب.

حيث تفقد محافظ المنوفية ورئيس الجامعة التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد والمكون من 5 طوابق ويضم 56 عيادة مجهزة على أعلى مستوى وفقاً لأحداث المعايير الطبية اللازمة تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة قريباً بهدف فصل خدمة المترددين على العيادات الخارجية وتقديم خدمة اليوم الواحد، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المبنى والذى يشمل العديد من التخصصات الطبية ومعمل تحاليل وأشعة مقطعية وعادية ووحدات مناظير وسمعيات لخدمة المترددين على المستشفيات الجامعية، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالقطاع الصحي.

كما تم تفقد المحافظ ورئيس الجامعة معمل الباثولوجي " معمل حديث " تم تجهيزه بالكامل بأحدث التقنيات وتزويده بجهاز الصبغات المناعية كونه أحدث جهاز يساعد في تشخيص الأمراض المتعددة عن طريق تحليل الأنسجة للعينات سواء بالجراحة أو الإبر المقطعية والسونار للوصول إلى التشخيص الدقيق للمرض، فيما تم تفقد جهاز القسطرة كأحدث جهاز متعدد الاستخدامات على مستوى الدلتا ويتم استخدامه في علاج حالات القسطرة القلبية والشرايين التاجية والقسطرة المخية ويساهم بنسبة كبيرة في التدخل السريع لحالات الجلطات في الساعات الأولى للحالة المرضية وقسطرة الشرايين الطرفية ، فضلاً عن تفقد الاستقبال والطوارئ ، حيث جارى استحداث كامل وفقاً لمعايير الجودة والرعاية الصحية ، حيث تم تحديث غرف الإعاشة والملاحظات الحريمي والرجالى ومعمل التحاليل وكشك الجراحة والنسا ، كما تم تزويد قسم الاستقبال بأحدث جهاز أشعة مقطعية لخدمة المرضى المترددين .

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية ورئيس الجامعة موقع إنشاء معهد الأورام الجديد بجامعة المنوفية والذي يقام لأغراض بحثية وعلاجية، على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام وذلك عقب صدور قرار دولة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في اجتماعه يوم 29 أغسطس الماضي ، وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء المعهد يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية نظراً لتزايد أعداد المترددين على مستشفى الأورام ، حيث يعد المعهد مرحلة أولى من إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية ويضم 6 أقسام وغرف عمليات بمختلف التخصصات و100 كرسي لتلقى جرعات العلاج الكيماوي و2 محطة للعلاج الإشعاعي تعمل بتكامل من أجل خدمة وعلاج مرضى الأورام ، فضلاً عن تلبية احتياجات الجامعة والمناطق المحيطة ويستهدف تقديم الخدمات الطبية الوقائية والتأهيلية والخدمة الطبية العلاجية والتعليمية والتدريبية والبحثية والاستشارية.

وأشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الإنشاءات والتجهيزات الجديدة التي تشهدها مستشفيات الجامعة لتطوير الخدمة الطبية والعلاجية والبحثية والتي تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتعظيم مكونات البنية التحتية بها لبناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات إلى الأفضل وعلى نحو شامل ضمن خطة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتوفير حياة كريمة.

ومن جانبه ثمن رئيس جامعة المنوفية جهود محافظ المنوفية وسعيه الدؤوب في دعم الجامعة ومشروعاتها المستقبلية وإنهاء إجراءات تخصيص أرض المدينة الطبية، مشيراً إلى أنه وبفضل دعمه المستمر تشهد جامعة المنوفية انطلاقة جديدة في تنفيذ كبرى مشروعاتها الطبية والتعليمية الجديدة وتحقيق نسب إنجاز متميزة بكافة المشروعات لخدمة المواطنين ، مؤكدا علي استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لتحقيق المصالح المشتركة لخدمة أبناء المحافظة في شتى المجالات.