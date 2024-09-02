محافظ القليوبية: تلقينا 2899 طلب تقنين وحررنا 942 عقدا وباقى العقود قريبا

القليوبية - إبراهيم سالم

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه جري استلام 2899 طلبا لتقنين وضع اليد بمدن ومراكز المحافظة، موضحا أنه جرى فحص 2777 طلبا منهم، بينما تم رفع 2260 طلبا للمساحة، بينما بلغ عدد ملفات التقنين التي لم ترد مكتملة من مديرية المساحة بالقليوبية 516 طلبا.

وأكد "عطية" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالي ما تم إنجازه في ملف التقنين من تحرير العقود 942 عقدا، من إجمالي الطلبات المستوفاة من المساحة ، بما يمثل نسبة 48.5%، موجها رؤساء المدن والمراكز والأحياء بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، والذين لم يستكملوا سداد الرسوم وعددهم 133 طلبا، وكذلك بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد والذين لم يسددوا رسوم التعاقد وعددهم 398 طلبا.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه جري توجيه مدير الشؤون القانونية بالديوان العام بالمحافظة بسرعة إنهاء المتبقي من العقود وعددها 155 عقدا، وبالنسبة لمدير الأملاك بالديوان العام بسرعة التنسيق لعقد لجنة لإنهاء البت في الطلبات المتبقية وعددها 134 طلبا، مشددا على مدير مديرية المساحة بالمحافظة بسرعة الانتهاء من الطلبات التي لم ترد مكتملة وتمثل 62 مطلوب لها رفع مساحي، و64 مطلوب لها إحداثيات، و158 مطلوب لها إعادة تدقيق، و390 مطلوب لها رفع مساحي وإحداثيات بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء.