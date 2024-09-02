اليوم السابع
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محافظ الغربية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:27 م
محافظ الغربية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2024-2025 وذلك لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقاً لأعداد المتقدمين.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ الغربية، حرصه على مستقبل أبنائه الطلاب وأنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة لتحسين جودة التعليم، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية.

 







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