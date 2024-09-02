محافظ الأقصر يستقبل وفد الدعم الفنى من وزارة التنمية المحلية

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة ناهد إسكندر قائم بأعمال مدير المشروع، ومدير مكون التطوير المؤسسي للمحافظات وبناء القدرات، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظم العمل بالمشروع، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

كما تم عقد ورشة عمل بحضور رؤساء المراكز والفريق الاستشاري للمشروع، ومشاركة القيادات التنفيذية والشعبية والادارات والقطاعات ذات الصلة بالمحافظة، والإدارات ذات الصلة بالديوان العام لمحافظة الأقصر، وإدارات ومديريات الخدمات بالمحافظة وتمثيل لأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة.

وافتتح نائب المحافظ، ورشة عمل إعداد الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الأقصر حتى عام 2040 وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك من خلال فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ووجه نائب المحافظ، الشكر لفريق عمل مشروع الدعم الفني والاستشاريين والحضور من كافة الجهات والإدارات ومديريات الخدمات بالمحافظة، وأكد أهمية دعم اعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها لتعزيز جودة حياة المواطن بمحافظة الأقصر وتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وتعزيز قدرة المحليات على سرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي والمهام التي تقوم بها كافة الإدارات والجهات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة محلياً.

ويتم إعداد الرؤية الاستراتيجية للمحافظة من خلال منهجية تشاركية وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي والقيادات التنفيذية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والإدارات ذات الصلة بالمحافظة ومديريات الخدمات وشركات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة وذلك من خلال دراسة دقيقة للوضع الراهن والسمات العام للمحافظة والاحتياجات والمؤشرات التنموية على المستوى المحلي لوضع رؤية تنموية للمحافظة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد المحلية واتساقاً مع الرؤى التنموية التي تسعى الدولة الى تحقيقها على مستوى الإقليم والمحافظات المصرية.

وقام الاستشاريون بعرض ومناقشة وخطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق رؤية المحافظة من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً (البنية الاساسية، التخطيط العمراني، السكان والديموغرافيا، والبيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية)، وانعكاسها على صياغة البرامج والاهداف الاستراتيجية للمحافظة والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة واقليمياً وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.

وتم مناقشة الرؤى السابقة التي تم إعدادها لمحافظة الأقصر وقامت مجموعات العمل والممثل بها كافة القطاعات والإدارات ومديريات الخدمات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بمناقشة رؤية تنموية قطاعية وفق القطاعات المختلفة وجغرافياً للمراكز لوضع رؤية طموحة وقابلة للتحقيق وتركز على المواطن وتتعامل مع التحديات الحالية وتستشرف المستقبل ويمكن متابعة مخرجاتها وتقييم نتائجها والعناصر الأساسية التي تم مناقشتها في مجموعات العمل: مخرجات تقييم الوضع الراهن والسمات العامة للمحافظة المراكز، وضع رؤية قطاعية متسقة مع الرؤية العامة للمحافظة ووضع الأهداف الاستراتيجية على مستوى كل قطاع تنموي وبما يعمل على بناء العنصر البشري وتنمية الانسان.

وخلصت ورشة العمل الى الاتفاق على الرؤى القطاعية للمحافظة حتى عام 2040 الاقتصاد المحلي والتنمية العمرانية والبيئة والمرافق والسكان والخدمات المحلية، ويستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع الفريق الاستشارية في المرحلة القادمة اعداد الخطة متوسطة الاجل ببرامج ومشروعات تنموية حتى عام 2030 لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الأقصر حتى عام 2040.