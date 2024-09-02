محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير شوارع حي شرق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية داخل مدينة الأقصر، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بالمحافظة، برفقته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع المحيطة بالمساكن الشعبية بمنطقة حي شرق، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تركيب بلاط انترلوك وبردورات جديدة بالمنطقة.

وأثناء جولة المحافظ التفقدية بحي شرق، التقى عدد من المواطنين ووعد ببحث شكواهم والعمل على ايجاد افضل حلول ممكنه بالتنسيق مع الجهات المعنيه بتلك الشكاوي، ثم تفقد محافظ الأقصر مجسم للوحه إرشادية معدنية عن الطرق 30 × 60 سم والمثبته على عمود واحد من امام متحف التحنيط، وجاري تعميمها داخل نطاق المدينة، لإظهار الشكل الحضاري لمدينة الأقصر أمام الزائرين والسياح الأجانب من كل دول العالم .

وتابع المهندس عبد المطلب عمارة، جولته بالمنطقة المحيطة بنادي الأقصر الرياضي لإصدار تعليمات مباشرة لرفع كفاءة الجزر الجانبية بتلك الشوارع وتركيب بلاط إنترلوك بها، وقام المحافظ بجولة مفاجئة استهدفت نادي الأقصر الرياضي ونادي المدينه المنوره لمتابعة سير العمل والأنشطة الرياضية بهم، بحضور صلاح رشوان وكيل وزاره الشباب والرياضه الأقصر، وخلال جولته بالنوادي أحال جميع الموظفين للتحقيق لعدم تواجدهم في أوقات العمل الرسمية، حيث شارك في الجولة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر.



المحافظ يحيل عدد من العاملين بالنوادي للتحقيق



لقاء المحافظ مع المواطنين خلال الجولات



محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير شوارع حي شرق