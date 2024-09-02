كانت زى القمر.. عروسة الإسماعيلية: الكوافيرة حرقت شعرى وجسمى بمادة غريبة

الإسماعيلية-صبرى غانم

قالت شيرين السيد ابوالعلا عروس الإسماعيلية ضحية كوافيرة القنطرة شرق بالإسماعيلية، إنه تم عقد قرآنها قبل فرحها بيومين وذهبت للكوافيرة برفقتها والدتها وعريسها وزوجات أخوات زوجها وعمة الزوجة وطلبت منها عمل بروتين وطلبت الكشف على شعرى وعقب مشاهدة شعرى طلبت من الحضور تانى يوم لعمل البروتين لشعرى.

وأضافت شيرين، أنه تانى يوم جانى زوجى واخدنى الكوافير يوم الحنة وطلبت منى الكوافيرة غسيل شعرى ثم قامت بإحضار كريم فى طبق كبير وقامت بدهان شعرى بالكريم اللى معرفش اسمه إيه.

واستطرت: فوجئت عقب دهان شعرى حسيت بالنار فى راسى ورقبتى وأذنى واستنجدت بالكوافيرة، ولكنها قالت لى روحى اغسلى شعرك فى بيتكم.

وقالت: جوزى أخدنى وروحنا البيت ووالدتى طلبت منى دخول الحمام لتجهيزى للعريس، ولكنى فوجئت بتساقط شعرى عند غسيله، واحتراق فروة رأسى وأذنى ورقبتى، وأكدت أن زوجها عندما شاهد شعرها متساقط تركها وهرب.

ومن جانبه، قال والد العروسة المتضررة والذى يدعي السيد أبو العلا، إنه فوجئ ليلة زفاف ابنته بتساقط شعرها كاملا مما أدي إلى أصابتها بحالة نفسية سيئة، بسبب أصابتها بحروق بالغة بمنطقة الرأس والأذن.

وأضاف "أبو العلا" أن زوج ابنته لم يتمم مراسم الزفاف بل قام بالتهرب هو وأهله قبل حدوث الواقعة لابنته داخل صالون التجميل، ولفت والد العروسة إلى إنه قام باصطحاب ابنته إلى مقر مركز الشرطة لتحرير محضر ضد صاحبة صالون التجميل .

وأشار والد الضحية أنه عرض ابنته على عدد من الأطباء لإجراء فحوصات طبية لها والعمل على شفائها من الحروق التي أدت إلى تساقط شعرها وتأكل جلدها، وقال إن العلاج سوف يستغرق الكثير من الوقت.

وطالب والد ضحية صاحبة صالون التجميل، بأخذ حق ابنته ممن ظلموها وأفسدوا عليها فرحتها بالزفاف وقاموا بتشويهها .

وتعود أحداث الواقعة إلى 13 يوما مضت عندما قامت شابة تدعي شيرين السيد أبو العلا تبلغ من العمر 22، بتحرير محضر بمركز شرطة القنطرة شرق تتهم فيه صاحبه صالون تجميل تدعي" ن. د" تبلغ من العمر 35 بالتسبب في تشويهها وسقوط شعرها بسسب استخدام مواد ضارة خلال قيامها بفرد شعرها بالبروتين، قبل حفل زفافها مما تسببت في حرق شعرها وجسدها .

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مركز شرطة القنطرة شرق في القبض على صاحبة صالون تجميل بمركز ومدينة القنطرة شرق وذلك بعد تسببها في تشوية عروس ليلة زفافها وتم عرضها على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى.



العروس-ووالدها



خلال-حديثها-لليوم-السابع



عروس-الإسماعيلية



والد-العروس



اصابات-العروسة



اصابات-عروسة-الإسماعيلية



الاصابات



الإصابات



الاصابات-التى-لحقت-بالعروس



الإصابات-بفروة-الرأس



العروس-خلال-حديثها-لليوم-السابع



جانب-من-الإصابات



جانتب-من-الإصابات-بالرأس



شيرين-السيد-ابوالعلا-عروس-الإسماعيلية