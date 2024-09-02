اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:49 م
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فرنسا تؤكد دعمها الكامل لوساطة مصر وأمريكا وقطر لوقف إطلاق النار بغزة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:13 م
فرنسا تؤكد دعمها الكامل لوساطة مصر وأمريكا وقطر لوقف إطلاق النار بغزة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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أكدت فرنسا اليوم الإثنين دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في قطاع غزة.


وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن فرنسا تؤكد بقوة على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار، وتدعم بشكل كامل جهود الوساطة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر لتحقيق هذه الغاية،وتشعر بالغضب لعثور إسرائيل أمس على جثث ست رهائن في قطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، أمس الأحد، أنه عثر على جثث ست رهائن لدى حركة حماس، وذلك في أحد انفاق رفح جنوب غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.







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