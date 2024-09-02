غلق مصنعين وإعدام 2 طن حلويات مولد بحملات رقابية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه مدير عام الطب الوقائي، ومراقب أول المديرية، ومديرة الإدارة الصحية بفاقوس، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة.

أسفرت جهود الحملة بعد المرور على عدد من المنشآت الغذائية ومصانع الحلويات عن ضبط 2 منشأة لتعبئة حلوى المولد النبوي الشريف بفاقوس، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويمثلا خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقهما، كما تم ضبط 400 كجم طحينة داخل ثمانية براميل زنة البرميل 50 كجم، مجهولة المصدر وبدون بيانات، كما تم إعدام طن و170 كجم أغذية عبارة عن حلويات وكيك وعسل جلوكوز وأواني طهي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب عدد 5 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير عدد 6 محاضر جنحة صحية للمخالفات بمركز شرطة فاقوس، مؤكداً استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.