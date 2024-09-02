اليوم السابع
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عمارة LCD ارتفاعها 16 طابقا.. شاهد أغرب برج سكنى فى الغربية "فيديو"

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:41 م
عمارة LCD ارتفاعها 16 طابقا.. شاهد أغرب برج سكنى فى الغربية "فيديو" أغرب برج سكنى فى الغربية
الغربية مصطفى عادل

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام أغرب العمارات السكنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي اثارت جدلا كبيرا نظرا لعرضها الصغير والذي لا يتجاوز 2 متر.

وتقع هذه العمارة والملقبة بالعمارة الـLCD بمنطقة شكري القوتلي أول المحلة، وتتكون من أرضي و15 طابق علوي.

ويتكون الطابق من شقة واحدة وتبلغ مساحة الشقة 160متر طولي وعرض يتراوح ما بين 2 لـ 5 امتار في بعض أجزاء الشقة.

وتسببت هذه العمارة في حالة من السخرية بين اهالي مدينة المحلة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، والتي وصفوها بالعمارة الـ LCD حيث تعجب المواطنون من كيفية سكن سكان العمارة بها رغم عرضها  الصغير الذي ينقسم بين 2 متر في جزء منها و5 امتار في جزء آخر.

وجهزه أصحاب العمارة البرج بـ 2 أسانسير أحدهما داخلي والآخر خارجي من الجانب الأيمن للعمارة والذي يستخدمه السكان في الصعود والنزول للأدوار السكنية.

 

العمارة السكنية
العمارة السكنية

 







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عمارة المحلة

عمارة الـ LCD بالمحلة




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