ضبط 422 مخالفة فى حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن قيام حملة تفتيشية على المخابز، والأسواق، وبناء على التقارير المعروض عليه من قبل الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام فقد تم تحرير 422 مخالفة كالتالي..

- في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 265 مخالفة كالآتي: (محضر تجميع دقيق بقيمة 17 شيكارة، ومحضر عدم وجود ميزان، و 2 محضر عدم وجود ماكينة صرف الخبز، و 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و 3 محاضر انتهاء من الإنتاج، و 4 محاضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة 4595 رغيفا، و 6 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و 8 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و 9 محاضر توقف عن الإنتاج، و 15 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و 17 محضر تصرف في دقيق بقيمة 99 شيكارة، و 64 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و 133 محضر نقص وزن ما بين 8 إلى 24 جم).

- في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 157 مخالفة كالآتي: ( 80 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 30 محضر عدم وجود شهادة صحية، 9 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، 7 محاضر ذبح خارج السلخانة وتم ضبط 160 كجم لحم بلدي، 5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 5 محاضر غش تجاري، وتم ضبط 420 كجم لحوم، ودواجن متنوعة، و 4 محاضر امتناع عن سداد الغرامات، و 3 محاضر سلع بدون فواتير، وتم ضبط 2 طن فول مجروش ، 600 لتر خل، 20 شيكارة سكر حر، و 3 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "تاجر تمويني"، و 2 محضر سلع منتهية الصلاحية، وتم ضبط 551 كجم منتجات لحوم، ودواجن متنوعة، و 2 محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 6000 جنيها "تاجر تمويني"، ومحضر سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط 20 كجم مكرونة، ومحضر محطة وقود بدون ترخيص، وتم ضبط 200 لتر بنزين 80، ومحضر تجميع سلع مدعمة "اسطوانات غاز"، ومحضر عدم انتظام القيد والتسجيل في سجل 21 بترول).

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، وبمتابعة كل من: محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية.