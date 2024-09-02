ضبط 1.5 طن مواد غذائية وسلع مدعمة محظور تداولها داخل مخزن بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة، بهدف ضبط ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، وتقديم منتجات آمنة وبجودة متميزة للمستهلك، والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين من الدولة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون والاشتراك مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور على المخابز البلدية المدعمة بكافة أرجاء المحافظة.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 1500 علبة سجائر مهربة، بجانب ضبط 350 عبوة من الزيوت العطرية ولوازم العطارة والمياه الغازية منتهية الصلاحية، وضبط طن ونصف من المواد الغذائية والسلع الأساسية المدعمة المحظور تداولها خارج البطاقات التموينية، و5 شكائر من الدقيق البدي المدعم داخل أحد المخازن بمنطقة الكيلو 14.

كما تم ضبط أحد البدالين التموينين لتصرفه في كمية تقدر بـ 390 كيلو من السكر، 385 زجاجة من الزيت التمويني المدعم بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، علاوة على تجميع 445 كيس مكرونة، و300 كيس سكر.

كما أسفرت الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية عن تحرير 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المقررة، 15 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن وجود مخازن.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 20 محضر إثبات حالة عبارة عن محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، و6محاضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وشدد "أكرم" على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمخابز، والعمل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتوفير السلع الأساسية وبأسعار عادلة للمواطنين.

