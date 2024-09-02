صحة الغربية: إدراج مكتب صحة زفتى للعمل 24 ساعة يوميا

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، تشغيل مكتب صحة زفتى للعمل طوال 24 ساعة لخدمة المواطنين لينضم إلى مكتب صحة خامس طنطا ومكتب صحة رابع المحلى كمكاتب مختارة تعمل على مدار 24 ساعة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وفي إطار حرص مديرية الصحة بالغربية علي تقديم خدمات مكاتب الصحة للمواطنين بجودة عالية وتيسيراً على المواطنين

وأوضح الدكتور أحمد الفقي مدير عام الوقائى، أنه قد تم الإستجابه لمواطني المحافظة وخاصة مركزي زفتي السنطة، بخصوص تشغيل مكتب صحة زفتي مكتبا مختارا علي مدار 24 بداية من الأول من سبتمبر، ليقدم خدمات تسجيل حالات الوفاة واستخراج تصاريح الدفن واستخراج شهادات الوفاة، مؤكدا علي المتابعه والمرور علي المكاتب علي مدار الساعه للتاكد من تقديم الخدمه والتيسير وتذليل العقبات لمواطني الغربية .