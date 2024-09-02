سكرتير عام الأقصر يناقش شكاوى المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إنعقاد لقاء اليوم المفتوح لبحث ومناقشة شكاوى ومطالب المواطنين، بحضور محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة ومديري الإدارات والمديريات المختلفة، وذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وبحث سكرتير عام محافظة الأقصر، عدد من الموضوعات المختلفة خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة، وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعى والإسكان الشعبى وعمل تراخيص.

وأكد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، على ان لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استمرار لقاءات اليوم المفتوح الأسبوعية لتلقى شكاوى ومطالب المواطنين من مسئولي مجلس المدينة، حيث عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمقر مجلس المدينة واستقبل 9 طلبات وشكاوى من الأهالى خلال اللقاء، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتوافق مع القانون.

وأكد الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تنوعت بين مشاكل خاصة بقطاعات الطرق والصرف الصحى ومياه الشرب والتضامن الاجتماعي، ووجه رئيس مركز ومدينة إسنا تعليماته للجهات المختصة بكل شكوى على ضرورة سرعة الرد على الشكاوى التي تم عرضها، وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين.



سكرتير عام الأقصر يناقش شكاوى ومشكلات المواطنين