اليوم السابع
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زيادة منافذ شحن كروت العداد مسبق الدفع فى محافظة أسوان

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 05:08 م
زيادة منافذ شحن كروت العداد مسبق الدفع فى محافظة أسوان عداد كودي
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى قطاع توزيع الكهرباء بزيادة منافذ شحن كروت العداد مسبق الدفع بكافة المراكز والمدن.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه وجه أيضا بالتعاقد على ماكينات جديدة للشحن الفورى ، والإعلان عن هذه المنافذ على الصفحة الرسمية للمحافظة ، وكذا الصفحات الخاصة بالوحدات المحلية للتسهيل والتيسير على المواطنين فى تلقى هذه الخدمات على الوجه الأكمل.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، ضرورة التوضيح للمواطنين بأن الشحن يتم فى أى وقت ، ولا يتطلب أن يكون الشحن فى اليوم الأول من كل شهر لعدم حدوث تكدس على منافذ ونقاط تلقى هذه الخدمات بمختلف المدن والمراكز.

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