رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش كوم أبو راضى المتخصصة فى صيانة عربات الركاب

كتب سيد الخلفاوى

أجرى المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد جوله تفقدية لورش كوم أبو راضى، يرافقه فيها نائب وزير النقل وقيادات هيئة السكة الحديد.

وتعتبر ورش كوم أبو راضى، من الورش الرئيسية المتخصصة فى تطوير وصيانة عربات السكك الحديدية المخصصة لنقل الركاب.

تأتي هذه الزيارة فى أعقاب التطوير الذى تشهده الورش متابعة خطوط إنتاج مهمات السكك الحديدية ومراحل تطوير عربات الركاب والأقسام الجديدة لتطوير عربات النوم.

وتمتلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدد كبير من ورش السكة الحديد، المتخصصة فى صيانة القطارت "جرارات وعربات الركاب" وتنفيذ هذه الورش ما تحتاجه القطارات بمصر من صيانة وتجديد وعمرات كذلك صيانة شريط السكة الحديد.

ونعرض فى النقاط التالية، تخصصات ورش السكة الحديد بعد تحديد مهام كل مجمع ورش ضمن خطة التطوير الجارى تنفيذها.



الورش موزعة على 7 مجمعات لورش الصيانة والعمرات.

تخصيص ورش السبتية فى بولاق ابو العلا بالشراكة مع شركة PRL لصيانة وتجديد جرارات PRL.

تطوير ورش التبين بالشراكة مع شركة GE لصيانة وتجديد جرارات GE.

تخصيص ورش الفرز بالشرابية بالشراكة مع شركة TMH لصيانة العربات الروسية.

ورش العباسية تم تخصيصها بالشراكة مع شركة فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

تخصيص ورش أبو غاطس بمنطقة أبو وافية لصيانة عربات السكة الحديد.

مهام مجمع ورش كوم أبو راضى ببنى سويف في عمرات العربات المكيفة والعادية.

ورش جبل الزيتون بالإسكندرية مخصصة لصيانة وإعادة تأهيل عربات قطاع البضائع.