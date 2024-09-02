اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:59 م
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رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يواصل متابعة سير العمل ومستجدات ملف التصالح

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:58 م
رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يواصل متابعة سير العمل ومستجدات ملف التصالح رئيس مدينة الشهداء
المنوفية - محمد فتحى

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واصل اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم متابعة سير العمل وأعمال اللجان الفنية للتصالح بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة بحضور ا محمد عمران ، منال عبده نائبا رئيس المدينة ، أشرف مطر سكرتير المجلس، وذلك للدفع بأعمال فحص الملفات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج 8 النهائي.

وتابع رئيس المدينة المعدل اليومي لإصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاه، والغير مستوفاه للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.


 







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