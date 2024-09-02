رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يواصل متابعة سير العمل ومستجدات ملف التصالح

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم متابعة سير العمل وأعمال اللجان الفنية للتصالح بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة بحضور ا محمد عمران ، منال عبده نائبا رئيس المدينة ، أشرف مطر سكرتير المجلس، وذلك للدفع بأعمال فحص الملفات والتواصل مع المواطنين لاستيفائها لاستخراج نموذج 8 النهائي.

وتابع رئيس المدينة المعدل اليومي لإصدار شهادات البيانات، والملفات المستوفاه، والغير مستوفاه للتواصل مع المواطنين لاستكمالها لإنهاء ملفاتهم وسرعة تقنين أوضاعهم.



