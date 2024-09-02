رئيسا وزراء ماليزيا ونيوزيلندا يدعوان لوقف إطلاق النار فورا فى غزة

كوالالمبور (أ ش أ)

اتفق رئيس الوزراء الماليزى أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندى كريس لوكسون، اليوم الاثنين، على أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وتنفيذ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وقال لوكسون- في مؤتمر صحفي مشترك في كوالالمبور- "نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل الدولتين"، حسبما أورد موقع "مالاي ميل" الإخباري المحلي.

من جانبه.. قال إبراهيم، إن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى غياب الالتزام بهذا الصدد من جانب الدول، وخاصة الولايات المتحدة، التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع. وأضاف: "الأمل الوحيد هو إشراك الولايات المتحدة في اتخاذ موقف أقوى".