اليوم السابع
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رئاسة مركز الخارجة: توقيع عقود مشروعات "تنمية القرية" فى عدة قرى بالمركز

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:40 م
رئاسة مركز الخارجة: توقيع عقود مشروعات "تنمية القرية" فى عدة قرى بالمركز جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، عقود مشروعات تنمية القرية التابعة لصندوق التنمية المحلية، وذلك في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في قرى العبور وقرى ناصر الثورة وقرى المستقبل وقرى صنعاء، وفي خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في القرى التابعة لمركز ومدينة الخارجة،

وقال جهاد المتولى رئيس مركز الخارجة، في بيان له اليوم الإثنين، إن هذه المشروعات تُعَدّ جزءًا من جهود الدولة لتمكين الشباب وتحسين الدخل الأسري، حيث تشمل المشاريع الموقعة إقامة مشروع بقر حلاب، ومشروع تربية أغنام، ومشروع مخبوزات منزلية. بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروعات 175,000 جنيه مصري، وهي موجهة بشكل خاص لفتح آفاق عمل جديدة للشباب وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المستفيدة.

وأضاف رئيس المركز إلى أن هذه المبادرة تتضمن دعمًا مباشرًا للأسر في المناطق الريفية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز من قدرة الأسر على تحسين دخلها ومستوى معيشتها.


 







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