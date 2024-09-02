حصاد الوزارات.. دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لطلاب الثانوى

كتب ـ محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 121 ألف مريض بمستشفيات الأمراض الصدرية

وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر وإندونيسيا شديدة التميز ونعتز بالتعاون المشترك

وزير التعليم العالى يترأس اجتماع اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام

وزارة الصحة: إغلاق 30 منشأة مخالفة لاشتراطات الطب النفسي وعلاج الإدمان

وزارة التضامن: الخطوط الساخنة بالوزارة تستقبل 207 ألف اتصالا خلال شهر يوليو

وزارة التعليم: قرار تدريس العربى والتاريخ بالمدارس الدولية لربط الطالب بهويته

وزير الرى: تعاملنا بنجاح مع عدة نقاط تواجه أزمات فى توزيع وإدارة المياه

وزير التعليم: دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية

متحدث وزارة الصحة: التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات

وزير التعليم العالى يناقش مع سفير اليونان إنشاء فرع لجامعة باتريس بالإسكندرية