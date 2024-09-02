اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لطلاب الثانوى

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 05:02 م
حصاد الوزارات.. دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لطلاب الثانوى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
كتب ـ محمد جاد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 121 ألف مريض بمستشفيات الأمراض الصدرية

وزير الأوقاف: العلاقات بين مصر وإندونيسيا شديدة التميز ونعتز بالتعاون المشترك

وزير التعليم العالى يترأس اجتماع اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام

وزارة الصحة: إغلاق 30 منشأة مخالفة لاشتراطات الطب النفسي وعلاج الإدمان

وزارة التضامن: الخطوط الساخنة بالوزارة تستقبل 207 ألف اتصالا خلال شهر يوليو

وزارة التعليم: قرار تدريس العربى والتاريخ بالمدارس الدولية لربط الطالب بهويته

وزير الرى: تعاملنا بنجاح مع عدة نقاط تواجه أزمات فى توزيع وإدارة المياه

وزير التعليم: دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية

متحدث وزارة الصحة: التأمين الصحي منظومة قائمة على الاشتراكات

وزير التعليم العالى يناقش مع سفير اليونان إنشاء فرع لجامعة باتريس بالإسكندرية

 







وزارة التربية والتعليم

دمج التكنولوجيا فى التعليم

تدريس البرمجة بالمرحلة الثانوية

الذكاء الاصطناعي



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