حبس عريس فيديو الخطف المفبرك و3 من أصدقائه وإخلاء سبيل زوجته و2 من أشقائها

الدقهلية شريف الديب

قرر المستشار أحمد عطوة مدير نيابة مركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، حبس العريس المتهم في واقعة "الادعاء باختطاف عريس من أمام قاعة أفراح بمدينة منية النصر"، وثلاثة من أصدقائه المشاركين فى الحادث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل العروس واثنين من أشقائها بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحدة منهم.

وكشفت التحقيقات، أن الواقعة "مقلب" قام العريس المخطوف باختلاقه مع أصدقائه بغرض تصويره وبثه على قناته على اليوتيوب، لتحقيق أرباح مالية.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ7 تهم: نشر فيديوهات وشائعات كاذبة مصطنعة تسببت في إثارة الفتنة في السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق ضرر بالصالح العام، وإذاعة شائعات كاذبة تسببت في تعكير السلم العام وإحداث حالة من الفزع، واستخدام تقنية في نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة.

كانت جهات التحقيق، قد استمعت أمس الأحد، لأقوال المتهمين الـ7، وهم: العريس ويدعى "أحمد.ج. س"، 31 عامًا، نقاش، مقيم بعزبة حمادة بدكرنس، والعروس وتدعى "أمل ا.م"، 18 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة حمادة بدكرنس، وشقيقات العريس هاجر، 29 عامًا، ربة منزل، مقيمة بالزهايرة ببني عبيد، وأسماء 33 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمنية النصر، وزوجها عبدالرحمن ع، فكهاني، مقيم بمنية النصر، ومحمد س، 30 سنة، دبلوم صنايع، مقيم بدكرنس، صديق العريس والمنفذ لمشهد جذبه داخل السيارة، وأحمد.أ، 43 سنة، عامل، صديق العريس وقائد السيارة المستخدمة في الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على «العريس المخطوف» وزوجته و5 ممن شاركوا في صناعة وتصوير مقطع الفيديو، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في نشرهم أخبارًا وادعاءات كاذبة باختطافه من أمام قاعة أفراح بمدينة منية النصر، ونشر الفيديو على قناته على «يوتيوب» بغرض تحقيق أرباح ومشاهدات.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول وقوف العروسين وأسرتيهما والمدعوين أمام قاعة الأفراح بعد انتهاء الحفل، وأثناء مساعدة العريس عروسه في استقلال سيارة الزفة، جاءت سيارة أخرى بيضاء اللون، وتم جذبه داخلها، وفرت هاربة.