جامعة سوهاج: مد فترة التقديم ببرنامج رواد وعلماء مصر لـ7 سبتمبر

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن مد فترة التقديم في برنامج "رواد وعلماء مصر" حتى 7 سبتمبر الجاري، حرصًا على إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية للبرنامج، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن البرنامج الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ بواسطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر العاملة في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، بما يعزز من كفاءة أداء القطاعات المختلفة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية. وأشار النعماني إلى أن البرنامج يتم تحديثه سنويًا ليتماشى مع متطلبات التنمية واحتياجات الدولة والتحديات التي تواجهها.

وفي إطار هذا البرنامج، شارك الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في ورشة عمل لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية. وأكد عمران أن الجامعة ستفتح باب التقديم لكافة منتسبيها من أكتوبر حتى ديسمبر القادم، موضحًا أن البرنامج يقدم منحًا دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى تدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في مجالات متوافقة مع رؤية التنمية للدولة، مع التركيز على تمكين المرأة والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة.

يهدف البرنامج، الذي تبلغ قيمة تمويله 86 مليون دولار، إلى دعم قطاعات مثل السياحة والثقافة والتراث، والصناعة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والصحة العامة، بالإضافة إلى مجالات التغير المناخي والتكنولوجيا.