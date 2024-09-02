تعليم الدقهلية تعقد لجنة القيادات لاختيار وكلاء المدارس الإعدادي

الدقهلية شريف الديب

عقدت مديرية التربية والتعليم بالدقهليه، اليوم لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة إعدادي، و ذلك طبقا للقانون 155 لسنة 2007 و تعديلاته ولائحته التنفيذية لسنة 2013 و ذلك لإدارات المديرية وشرق المنصورة و السنبلاوين وبلقاس وأجا والمطرية

و قد تشكلت اللجنة برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، و أحمد والي وكيل المديرية، و الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات، و إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، و الدكتور صلاح معوض نائباً عن عميد كلية التربية جامعة المنصورة، و الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية.

و قامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات و العناصر سعيًا لاستقرار و انتظام دولاب العمل بالمدارس، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد و أكد شعبان علي التزام اللجنة بالشفافية و المصداقية متمنيا للجميع التوفيق و السداد و داعيا الجميع للتفاني و الإخلاص في عملهم للنهوض بالعملية التعليمية و الارتقاء بمستوى الطلاب و إعلاء قيم المواطنة لديهم