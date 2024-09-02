اليوم السابع
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تعليم الدقهلية تعقد لجنة القيادات لاختيار وكلاء المدارس الإعدادي

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 03:55 م
تعليم الدقهلية تعقد لجنة القيادات لاختيار وكلاء المدارس الإعدادي جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب

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عقدت مديرية التربية والتعليم بالدقهليه، اليوم لجنة القيادات لمقابلة المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة إعدادي،  و ذلك طبقا للقانون 155 لسنة 2007 و تعديلاته ولائحته التنفيذية  لسنة 2013 و ذلك لإدارات  المديرية وشرق المنصورة و السنبلاوين وبلقاس وأجا والمطرية

و قد تشكلت اللجنة برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  و أحمد والي وكيل المديرية،  و الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات،  و إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، و الدكتور صلاح معوض نائباً عن  عميد كلية التربية جامعة المنصورة، و الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية.

و قامت اللجنة بمناقشة المتقدمين لشغل الوظيفة لاختيار أفضل الكفاءات و العناصر سعيًا لاستقرار و انتظام دولاب العمل بالمدارس،  استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد و أكد شعبان علي التزام اللجنة بالشفافية و المصداقية متمنيا للجميع التوفيق و السداد و داعيا الجميع للتفاني و الإخلاص في عملهم للنهوض بالعملية التعليمية و الارتقاء بمستوى الطلاب و إعلاء قيم المواطنة لديهم

 







الدقهلية

تعليم الدقهلية

اختيار وكلاء المدارس

العام الدراسي الجديد




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