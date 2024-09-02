اليوم السابع
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تخدم 120 ألف نسمة بـ8 قرى.. أبرز المعلومات حول محطة صرف الصحى بالقشيش.. صور

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:00 ص
تخدم 120 ألف نسمة بـ8 قرى.. أبرز المعلومات حول محطة صرف الصحى بالقشيش.. صور حياة كريمة
القليوبية - إبراهيم سالم

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تواصل الدولة في رسم الصورة الجميلة للجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبري على مستوى محافظات الجمهورية، لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، حيث يتم تنفيذ تلك المشروعات بسواعد المصريين أنفسهم تأكيدا على قدرتهم على  البناء والتعمير والتشييد بأيديهم لهم ولأبناء جيل المستقبل، ومن بين تلك المشروعات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ومدينة شبين القناطر في القليوبية.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول أحد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى مركز ومدينة شبين القناطر، والتي جاءت على النحو التالي:

-         مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرى القشيش سعة 25 ألف متر مكعب/يوم.

-          المشروع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بقرى مركز شبين القناطر.

-         المشروع تم تنفيذ بإشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

-         حيث ستخدم المحطة حوالى 120 ألف نسمة.

-         القرى المستفيدة من المشروع هى قرى "الحزانية - الغريرى - العطارة - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - القشيش - عرب الشعارة".

 

أحد مشروعات حياة كريمة
أحد مشروعات حياة كريمة

 

المحطة بعد تنفيذها
المحطة بعد تنفيذها

 

محطة الصرف الصحي
محطة الصرف الصحي

 

أحواض المحطة
أحواض المحطة

 

المحطة من الداخل
المحطة من الداخل

 







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