تحرير 22 محضرا فى حملة مشتركة من التموين ومراقبة الأغذية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والأنشطة التجارية والمخابز، ومواجهة كل صور الغش التجاري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وضمن خطة المحافظة في مجال ضبط ومراقبة الأسواق.

وتبين من التقرير الذي أعدته وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن" عن طريق فرق من مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية ، للمرور على عدد من المخابز بمدينة الفشن ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين والوحدة المحلية.

أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرا ، لمخالفات خاصة بعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة ، فيما تم إعدام كمية من النخالة "الردة" فاسدة ومتغيرة في خواصها الطبيعية ،وتم تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الجانب.