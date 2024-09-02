اليوم السابع
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تحرير 200 محضر تمويني خلال عدة حملات بمحافظة دمياط

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:07 م
تحرير 200 محضر تمويني خلال عدة حملات بمحافظة دمياط مخابز
دمياط معتز الشربيني

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عدة حملات موسعة لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط الأتي :

في مجال المخابز تم تحرير 49 محضر، تحريرعدد 13 محضر نقص زون،، تحريرعدد 2 محضر غير مطابق للمواصفات، تحريرعدد 7 محاضر عدم وجود سجل زيارات، تحريرعدد 10 محاضر عدم إعلان قائمة تشغيل، تحريرعدد 6 محاضر شهادة صحية مخابز، تحريرعدد 11 محضر عدم نظافة أدوات عجين

في مجال الأسواق

تحريرعدد 98 محضر عدم إعلان عن الأسعار، تحريرعدد 7 محاضر بدال تمويني شهادة صحية، تحريرعدد محضر غش تجاري وتم التحفظ على 22 كجم جبنه رومي، تحريرعدد 7 محاضر سجل تجاري، تحريرعدد 2 محضر  بدال تمويني، وتم تحريرعدد محضر شهادة صحية بدال تمويني، تحريرعدد 1محضر بدون ترخيص.

وتم تحريرعدد 8 محاضر لغة عربية كتابه اسم المحل باللغة الإنجليزية، تحريرعدد 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار مضرب رز، تحريرعدد87 محضر عدم وجود شهادة صحية، وتم تحريرعدد محضر أكياس سوداء، تحريرعدد 8 محاضر اكازيون، تحريرعدد 2 محضر عرض لحوم مكشوفه.

وتحريرعدد 2 محضر عدم إعلان عن مخزن، تحريرعدد 2 محضر عدم إعلان عن مخابز سياحية، تحريرعدد محضر عدم تدوين سلع غذائيه، تحريرعدد 9 محاضر شهادة صحية مضرب أرز، تحريرعدد 3 محضر بيع أزيد من السعر.

وفي مجال  المواد البترولية تم تحريرعدد 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار غاز.

ونبه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونيا.

 







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